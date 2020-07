OEFENMATCHEN. Antwerp geeft cadeaus aan Lyon maar toont wel zijn tanden, ook Charleroi verliest

De typeploeg waarmee Antwerp FC volgende week in de bekerfinale aantreedt, heeft vrijdagnamiddag een 2-3-nederlaag geleden tegen Olympique Lyon, vorig seizoen zevende in de Ligue 1. De rood-witte verdediging had zowel bij de 0-1 als de 0-2 boter op het hoofd. Pas toen ook de 0-3 volgde, schoot de Great Old wakker met een hoopgevende comeback. Charleroi ging dan weer onderuit tegen Metz.

Antwerp verliest door cadeaugoals

De oefenpartij tegen les Gones moest de definitieve test worden voor Antwerp. Leko stuurde daarom zijn mogelijke basisformatie het veld op. Haroun, pas terug uit blessure, startte uit voorzorg op de bank. Verstraete was zo de enige pion tussen de lijnen die in de uitgestelde bekerfinale niet mag aantreden.

Onze aandacht ging uiteraard naar Matijas, die voor zijn vuurdoop stond. Maar in minuut 25 ging het mis. In een luchtduel ging hij kinderlijk onder de bal door. Dembele profiteerde met de 0-1. Er waren wel meer jongens in de achterhoede die teleurstelden. Pius moest als centrale man de driemansdefensie regelen, maar viel eerder op met enkele foute inspeelpasses. Ook Seck haalde allesbehalve het niveau dat hij net voor de lockdown haalde. In minuut 44 trapte de Senegalees los naast de bal. Op de koop toe devieerde hij het leer met zijn steunbeen in eigen doel.

Lyon ging na rust op zijn elan door. De 0-3 was van pure Franse klasse. Depay ging met een knappe dribbel Verstraete voorbij en vond aan de tweede paal Cornet. De rood-witte achterhoede in een flits uit verband gespeeld.

Van 0-3 naar 2-3

Aanvallend kreeg Antwerp tot dan weinig klaar. Buta was met zijn rushes de opvallendste man, maar doelgevaar kwam er enkel via twee schotjes van Hongla. Mbokani bleef veel te lang onzichtbaar. Toen Leko een halfuur voor het einde enkele wissels doorvoerde, trok de Great Old naar voren. Benson dook de zestien in en vond Hongla voor de 1-3. Een knappe spurt van Juklerod resulteerde niet veel later zelfs in de aansluitingstreffer van Buta.

Ook Bolingi kreeg nog een uitgelezen mogelijkheid tot scoren, maar het bleef uiteindelijk bij die nipte 2-3-nederlaag, nota bene dezelfde score waarmee AA Gent woensdag van Lyon verloor. Met deze troepen zal Antwerp het ook volgende zaterdag tegen de landskampioen moeten doen. Of dat volstaat om zijn derde beker te pakken is zeer de vraag.

Doelpunten:

25’ 0-1 Dembélé

44’ 0-2 Seck (eigen doelpunt)

49’ 0-3 Cornet (Depay)

71’ 1-3 Hongla (Benson)

79’ 2-3 Buta (Juklerod)

Antwerp speelde met: Matijas – Buta, Seck (78’ Batubinsika), Pius, De Laet, Juklerod – Verstraete (63’ Haroun), Hongla – Rodrigues (74’ Bolingi), Mbokani, Refaelov (63’ Benson)

Charleroi met 3-0 de boot in tegen Metz

Charleroi begon tegen Metz met – op Nkuba na – de basiself naar waar Karim Belhocine toe werkt. De eerste 45 minuten kregen de Carolo’s enkele kansen via Gholizadeh, Nicholson en Nkuba, maar scoren lukte niet. Bij aanvang van de tweede helft (2x 45 minuten en nadien nog een half uur) was het Metz dat tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam via Thierry Ambrose. Vlak voor het einde van de 90 minuten bracht Boulaya de Fransen op 2-0.

In het slot maakte Gueye er nog 3-0 van via een snedige counter.

Doelpunten: 53’ Thierry Ambrose 1-0, 87’ Boulaya, 113’ Gueye

Charleroi: Penneteau (66’ Descamps), Busi (90’ Marinos), Dessoleil (90’ Diagne), Willems (90, Zajkov), Kayembe (90’ Lazare), Gillet (83’ Hendrickx, 116’ Descotte), Morioka (90’ Benchaib), Nkuba (66’ Tsadjout), Gholizadeh (90’ Niane), Fall (66’ Henen), Nicholson (79’ Ilaimaharitra)