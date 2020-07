De smeekbede aan koning Filip na 60 jaar leed: “Geef mijn vaders tand terug. Dan kunnen wij eindelijk rouwen”

De dochter van de vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba heeft een smeekbede gericht aan koning Filip. In een emotionele brief vraagt ze dat ons land de familie eindelijk de tand van haar vader terugbezorgt. Lumumba werd in 1961 op Congolese bodem vermoord. Hoe kwam zijn tand dan in een Brusselse archiefdoos terecht?