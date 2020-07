Is dit filmpje het bewijs dat zus van Amber Heard loog tijdens getuigenis op proces rond Johnny Depp?

Heeft Whitney Henriquez, de oudere zus van actrice Amber Heard, gelogen op het proces rond Johnny Depp? De advocaten van de 57-jarige acteur geloven alvast van wel en pakten vrijdag uit met een korte, niet eerder verschenen video die hun stelling zou bewijzen.

LEES OOK. Zus zag geweld van Johnny Depp tegen Amber Heard: “Ik heb haar gesmeekt om niet met hem te trouwen”

David Sherborne, de advocaat van Johnny Depp, veroorzaakte vrijdagnamiddag (plaatselijke tijd) wat opschudding in de rechtbank. Hij pakte uit met een video “die hem donderdagavond laat nog was doorgestuurd door een betrouwbare bron”.

De video in kwestie duurt amper 37 en werd volgens Sherborne gefilmd “in 2006 of 2007”, jaren voor Depp en Heard elkaar leerden kennen. Henriquez is samen met enkele andere vrouwen te zien bij een zwembad. Ze zegt dat ze “in een strubbeling terechtgekomen was”, maar dat ze er niets meer over wilde zeggen.

Een van de andere vrouwen lijkt (de verwondingen op) haar gezicht te bestuderen als ze zegt: “Ik kan niet geloven dat Amber je geslagen heeft”. En even later: “Whitney, truth or dare. Ben jij echt het gevecht met je zus begonnen of deed zij het? Niet liegen, hé.”

Henriquez antwoordt erop door te herhalen “dat ze er niet over gaat praten”, waarop de vrouw weer antwoordt: “Ze heeft je er echt van langs gegeven.”

Volgens Henriquez komen de beelden uit een “heel erg slechte realityshow” en gaat de discussie niet over een fysiek gevecht, maar om een verbale ruzie. Ook volgens advocate Sasha Wass, die NGN (uitgever van de tabloidkrant The Sun, waartegen Depp het proces aanspande) vertegenwoordigt, gaat het om “een lichthartige video die geen enkel bewijs van verwondingen aantoont”.

Voor de advocaten van Johnny Depp bewijzen deze beelden echter dat de oudere zus van Amber Heard donderdag had gelogen op het proces. Tijdens haar getuigenis had ze gezegd dat Heard haar nooit had geslagen, of dat ze ooit bang was geweest van haar zus. “We werden donderdagavond gecontacteerd door iemand die ons verklaarde dat Amber Heard een verleden van gewelddadig gedrag had. Deze video werd opgenomen kort nadat Heard haar oudere zus had aangevallen. We horen hoe anderen commentaar geven op de blauwe plekken op haar gezicht en lichaam.”