OVERZICHT. Op welke plaatsen is het mondmasker verplicht in jouw gemeente en gelden er extra regels?

De Nationale Veiligheidsraad laat gemeentebesturen toe om vanaf zaterdag het dragen van het mondmasker in hun gemeente verplicht te maken. Heel wat burgemeesters gaan daarop in en verplichten mondmaskerdracht in winkelstraten en op drukke plaatsen in hun gemeente. In een tiental steden en gemeenten gaat de burgervader nog een stap verder en is het mondmasker op het hele grondgebied verplicht.