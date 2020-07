De campagne van de laatste kans: overheid zet alles op alles om jongeren de regels te laten naleven

Sciensano smeekt jongvolwassenen haast om de preventieregels strikt na te leven, nu blijkt dat bij die groep de meeste besmettingen worden vastgesteld. Hun gedrag van de komende uren en dagen “bepaalt hoe de komende weken eruitzien”, klinkt het. Extra communicatiecampagnes via bekende influencers moeten de jongeren nu snel op betere gedachten brengen.

“Niemand is immuun voor het virus”, beklemtoonde Sciensano-epidemioloog Boudewijn Catry vrijdag. Hij had net het droevige nieuws gegeven dat een 3-jarig meisje enkele dagen eerder was overleden aan de ...