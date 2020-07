Nederlandse gedragsonderzoekers: mensen met mondmaskers voorzichtiger

Het dragen van een mondmasker lijkt juist te leiden tot voorzichtigheid en afstand houden. Dat halen gedragsonderzoekers van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit internationaal onderzoek naar het effect van mondkapjes op het gedrag van mensen.

Mensen met een mondmasker op gaan niet minder afstand houden. “We zien dat dat eigenlijk juist niet het geval lijkt te zijn”, zegt RIVM-onderzoeker Marijn de Bruin tegen de openbare omroep NOS. Mensen worden voorzichtiger. Het zou kunnen dat het dragen van mondmaskers een signaal afgeeft waardoor mensen eerder geneigd zijn meer afstand te houden dan minder, aldus De Bruin.

Deskundigen van het RIVM herhaalden donderdag geen eenduidig wetenschappelijk bewijs te zien dat mondkapjes in openbare ruimtes werken.

De Bruin benadrukt dat het heel belangrijk is dat mondmaskers worden gezien als toevoeging op de bestaande regels. Ook in landen waar vaker een mondmasker verplicht is, staat die maatregel nooit op zichzelf. “Het is dus heel belangrijk dat je als je klachten hebt bijvoorbeeld niet toch naar buiten gaat omdat je denkt dat een mondkapje dan helpt.”