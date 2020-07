Spaanse rechtbank geeft ETA-leider 122 jaar cel voor moord

Een Spaanse rechtbank heeft een voormalige leider van de inmiddels opgeheven Baskische afscheidingsbeweging ETA veroordeeld tot 122 jaar gevangenisstraf voor het geven van een opdracht voor een moord in 1995. Slachtoffer was de legercommandant Luciano Cortizo.

ETA-leider Maria Soledad Iparraguirre Guenechea, die bekend stond als Anboto, was in september aan Spanje overgedragen door Frankrijk. Daar had ze een gevangenisstraf uitgezeten voor misdaden waarmee ze geld genereerde voor de terreurorganisatie.

De in 1959 opgerichte ETA werd in mei 2018 ontbonden. Meer dan 800 mensen werden gedood bij ETA-aanvallen. In Spanje zitten ongeveer 600 leden van de beweging vast.