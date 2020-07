De laatste uren van de fatale studentendoop, deel 2: “Het is onmenselijk wat daar is gebeurd”

Twee jaar na de faliekant verlopen doop door studentenclub Reuzegom blijkt uit diverse getuigenissen wat de Edegemse ingenieursstudent Sanda Dia (20) in december 2018 allemaal moest ondergaan. Tot zijn lichaamstemperatuur tot 27,2 graden zakt en zijn lichaam het begeeft. Een reconstructie van de laatste uren van Sanda Dia, op basis van verklaringen van de betrokken studentenclubleden aan de politie en hun intussen verwijderde chatgesprekken. Lees hier deel 2: de dag waarop Sanda stierf in een zelfgegraven put.

Het is 5 december 2018, Gisteren, op de eerste dag van de studentendoop had de 20-jarige Sanda Dia al sloten alcohol binnengekregen. De nacht bracht weinig heil, want alle kranen waren dichtgeplakt zodat ...