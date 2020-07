Heel Vlaanderen kleurt oranje op nieuwe Europese kaart: “We moeten weer in lockdown”

Het Europese Center for Disease Control ECDC heeft de nieuwe kaart van Europa uitgebracht met de typische kleuren voor landen en regio’s die coronagevaarlijk zijn. Vlaanderen is daarin als geheel van geel naar oranje gegaan, zegt biostatisticus Geert Molenberghs in ‘Terzake’. Dat betekent dat Vlaanderen als geheel boven de alarmdrempel zit van 20 gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken.

“Dit onderstreept de stelling dat dit geen lokale uitbraak meer is. Dat is frustrerend”, zegt infectiologe Erika Vlieghe. “We moeten eigenlijk elke dag herbekijken of we wel genoeg doen. In zo’n steile fase moet je erkennen dat je voortschrijdend inzicht moet hebben en moet je kort op de bal spelen.”

“Het is 5 na 12”, zegt ook Molenberghs. “We moeten weer in lockdown gaan. Niet zo streng als de vorige, maar het is nodig.”

Dadelijk meer...