Liverpool-kapitein Jordan Henderson krijgt het even zwaar na mooie woorden van trainer Jürgen Klopp

Jordan Henderson (Liverpool) werd vrijdag voor onze landgenoot Kevin De Bruyne (Manchester City) door de Engelse pers uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland. Zijn trainer Jürgen Klopp had een mooie speech ingesproken om zijn kapitein in de bloemetjes te zetten. Die was echter zo onder de indruk van de lofbetuigingen van zijn coach, dat hij het oog van de camera even moeilijk kreeg. “Zijn woorden betekenen zoveel voor me omdat dit zonder hem nooit gelukt zou zijn”, vertelde Henderson met een krop in de keel.