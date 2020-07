Ook meer en meer bedrijven verplichten mondmaskers: “Alles om tweede lockdown te vermijden”

Terwijl de ene na de andere burgemeester mondmaskers in zijn straten verplicht, verplichten ook meer en meer bedrijven het op de werkvloer. Dat is onder andere het geval bij Unizo en Liantis.

Alles om een tweede lockdown te vermijden, dus voeren heel wat bedrijven mondmaskers in op de werkvloer. Wie achter zijn bureau zit op 1,5 meter afstand van collega’s, hoeft het masker niet op te zetten. Maar een werknemer die bijvoorbeeld naar de vergaderzaal wandelt of koffie gaat halen, moet dat wel. “Het is ondertussen duidelijk dat als we rondlopen, er vaak niet genoeg ruimte is om afstand te houden. Daarom willen we maskers op die momenten sterk aanraden”, zegt Sylvia Vanden Avenne, bedrijfsarts bij sociaal secretariaat Liantis. Zij en haar collega’s zien steeds meer bedrijven de regel invoeren. En met reden. “We weten nu ook dat een besmet persoon niet enkel het virus kan verspreiden door te praten maar ook door de klinken en liftknoppen aan te raken. Als collega’s die contactpunten aanraken en nadien aan hun gezicht komen, kunnen ze besmet geraken.”

LEES OOK. Heel Vlaanderen kleurt plots oranje op nieuwe Europese kaart: “We moeten weer in lockdown”

Bedrijven zoals Exxonmobile en Total hadden de regel al ingevoerd maar bij Liantis en ondernemersorganisatie Unizo is het nieuw sinds vrijdag. “We moeten het goede voorbeeld geven. Wij roepen zelf onze bedrijven op om het in te voeren”, zegt Liantis-woordvoerder Martijn Vanhinsberg. “We willen een tweede lockdown vermijden.”

Hetzelfde klinkt bij Unizo. “Een tweede lockdown zou dramatisch zijn voor onze ondernemers. Een mondmasker dragen op het werk is een kleine moeite om dat te vermijden”, zegt Chiel Sterckx van Unizo. “In de regel volgen wij de aanbevelingen van de overheid voor de verstrenging of de versoepeling. En elke onderneming kan zelf bepalen of ze dat invoeren of niet. Wij hebben alleszins beslist om bij ons het mondmasker in te voeren. Wij zullen ondernemingen die dat ook willen doen ondersteunen.”

Of je werkgever je kan verplichten om een mondmasker te dragen? Ja, al is de algemene stelregel wel dat zoiets gebeurt in overleg met de medewerkers. “In het arbeidsreglement staat dat een werkgever moet uitkijken naar de gezondheid van de werknemer. Zo zijn op bepaalde werkplekken veiligheidsschoenen verplicht. Hetzelfde geldt voor mondmaskers”, zegt jurist Matthias Debruyckere.