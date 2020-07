Roep om Veiligheidsraad te vervroegen klinkt steeds luider: “We moeten elke dag herbekijken of we genoeg doen”

De roep om de Veiligheidsraad van volgende vrijdag te vervroegen, klinkt steeds luider. Na microbioloog Herman Goossens eerder vandaag riep vrijdagavond ook virologe Erika Vlieghe daartoe op in Terzake. “We moeten kort op de bal spelen”, zei Vlieghe.

Microbioloog Herman Goossens was vrijdag niet mals voor de “veel te softe” maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Voor Goossens mag het strenger, en ook sneller. Zo begrijpt hij niet waarom de eerstvolgende Veiligheidsraad pas volgende week vrijdag plaatsvindt.

“Dat is veel te laat”, zei hij bij VRT Nieuws. “Het kan niet snel genoeg gaan. Elke dag dat we wachten, is een dag te lang. De maatregelen die nu genomen zijn, gaan niet ver genoeg. Daar zijn alle experten het over eens.”

Hij zit daarmee op dezelfde lijn als rectoren Luc Sels (KU Leuven) en Rik Van de Walle om sneller over te gaan tot verstrengingen. Ook virologe Erika Vlieghe, het hoofd van de GEES, schaarde zich daar vrijdagavond in Terzake achter.

“Volgende vrijdag, dat is nog zeer lang”, zei ze. “We moeten eigenlijk elke dag herbekijken of we wel genoeg doen. In zo’n steile fase moet je echt kort op de bal spelen.”