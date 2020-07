Getuige beweert Maddie McCann drie jaar geleden nog te hebben gezien “bij nieuwe familie”

“Toen ik in haar ogen keek, was ik er zeker van. Het meisje dat ik zag, was Maddie McCann.” Aan het woord is een Portugese vrouw, die beweert dat ze een paar jaar geleden het in 2007 verdwenen Britse meisje nog had gezien in de Algarve. “Ze leefde er samen met haar nieuwe, Duitse familie.”

De Portugese vrouw, die anoniem wenst te blijven, deed haar verhaal aan onderzoeksjournaliste Sandra Felgueiras, zo bericht de Britse tabloid The mirror vrijdagavond. “Ik zag haar zo’n drie à vier jaar geleden”, verklaarde ze. “Buiten aan een supermarkt in Galé, nabij Albufeira.”

Madeleine - Maddie - McCann was enkele dagen verwijderd van haar vierde verjaardag toen ze op 3 mei 2007 verdween uit het Portugese vakantieoord Praia da Luz. Drie à vier jaar geleden was Maddie dus al een tiener. “Maar toch kan er geen twijfel over bestaan dat zij het was”, aldus de vrouw. “Toen ik in haar ogen keek, was ik er zeker van. Dat was Maddie. Haar ogen waren niet echt blauw, meer groenig, heel licht gekleurd. Het tekentje in haar rechteroog was duidelijk te zien. Ik ben er zeker van.”

“Maddie” was in het gezelschap van “een nieuwe familie”, zo verklaarde de vrouw nog. En ze sprak Duits.

Hoe geloofwaardig dit verhaal is, valt niet te controleren. Felgueiras werkt als onderzoeksjournaliste wel al langer aan de zaak-Maddie. Vorige week linkte ze Christian Brückner (de Duitse verdachte van de ontvoering en moord op Madeleine McCann) nog aan een inbraak in Galé, waar hij in 2007 voor tienduizenden euro’s aan spaargeld gestolen zou hebben. Galé ligt zo’n 45 minuten rijden van Praia da Luz.