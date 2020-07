Jan Van den Bergh keert terug naar Beerschot: “Dit is mijn club, dit voelt als thuiskomen”

Jan Van den Bergh is opnieuw een speler van Beerschot. De 25-jarige verdediger keert na een jaartje bij AA Gent, waarvan een half seizoen op uitleenbasis bij OH Leuven, terug naar de club waar hij doorbrak. Hij speelde op het Kiel tot dusver 99 duels en werd in zijn laatste jaar als Beerschot-speler uitgeroepen tot “Manneke van het Seizoen”. Van den Bergh tekende een contract voor maar liefst vijf jaar.

LEES OOK.Beerschot en OH Leuven willen uitstel van competitiestart 1A door tijdsgebrek na promotiefinale

Het kan verkeren. Begin maart stond Jan Van den Bergh nog in de basis bij OH Leuven in de eerste promotiefinale tegen Beerschot. Vandaag tekent hij een contract als speler van Beerschot. Wrang? Absoluut niet, integendeel.

“Dit voelt als thuiskomen. Ik heb altijd gezegd dat Beerschot mijn club is”, zegt hij op de clubwebsite zelf over zijn terugkeer naar het Kiel. “Het voelt voor mij onnatuurlijk aan om ergens anders te spelen. Dat kan ik nu wel zeggen na m’n passage bij Gent. Ik heb hier altijd een fantastische band gehad met het publiek, eigenlijk met de hele club. Alles voelt vertrouwd aan. Dit is een keuze van het hart.”

Voorzitter Francis Vrancken is opgetogen met de terugkeer van Van den Bergh. “Ook al weten we nog steeds niet in welke afdeling we uitkomen volgend seizoen, blijven we investeren in de uitbouw van de kern en de club. Net als Dario Van den Buijs is Jan Van den Bergh een speler die interesse genoot van ploegen in 1A. Het is mooi dat ook hij voor ons kiest”, klinkt het trots. Technisch coördinator Sander Van Praet vult aan: “Jan kent het huis en is vertrouwd met alles en iedereen bij de club. We zijn er trots op dat we een Belgische verdediger met dat profiel voor lange tijd kunnen vastleggen. Dat past binnen de strategie van de club.”

In de zomer van 2016 maakte Van den Bergh als groentje een mooie transfer van tweedeklasser Heist naar het ‘grote’ Beerschot-Wilrijk, dat toen nog uitkwam in eerste amateur. Onder Marc Brys werd de linksvoetige verdediger onmiddellijk een belangrijke basisspeler. Beerschot-Wilrijk werd in de hoogste amateurafdeling met de vingers in de neus kampioen. Van den Bergh speelde bijna alle wedstrijden en deed ervaring op aan de zijde van Denis Prychynenko en Arjan Swinkels. In 1B groeide Jan Van den Bergh nog nadrukkelijker in zijn rol als uitvoetballende en kopbalsterke pion in de vijfmansverdediging van Brys. In zijn tweede seizoen in 1B moest hij zich onder Stijn Vreven opnieuw in de ploeg knokken, maar ondanks een vroegtijdig aangekondigde transfer naar AA Gent en een rode kaart in de eerste promotiefinale tegen KV Mechelen werd Van den Bergh door de supporters met ruime voorsprong verkozen tot Manneke van het Seizoen.

Zijn droomtransfer naar AA Gent werd echter geen succes. Een zware hersenschudding, opgelopen in de finale tegen KV Mechelen, speelde hem maandenlang parten. Van den Bergh moest zelfs enkele schedelboringen ondergaan om helemaal te kunnen herstellen. In de Ghelamco Arena kwam hij uiteindelijk nooit in actie, tijdens de winterstop polste Beerschot een eerste keer. Van den Bergh en Gent talmden echter te lang en Beerschot koos resoluut voor Frédéric Frans.

Jan Van den Bergh keert terug naar Beerschot 💜🐻



✍️ Contract voor 5 jaar

🇧🇪 Belg

🐻 25 jaar

💪 Verdediger



👉 https://t.co/bOZqNaf5lb#transfer #weareready #welcomeback pic.twitter.com/jZ1L4Af36W — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) July 24, 2020

Op de slotdag van de wintermercato verraste promotieconcurrent OH Leuven door Van den Bergh alsnog te huren van Gent. Half februari scoorde Van den Bergh nog met een omhaal op het Kiel, maar ging hij met Leuven 2-1 onderuit tegen Beerschot. Ook in de heenmatch van de promotiefinale stond Van den Bergh 90 minuten tussen de lijnen. Beerschot won opnieuw, dit keer met 1-0. Na de coronacrisis keerde Van den Bergh terug naar Gent.

Verschillende clubs uit 1A en 1B polsten naar de diensten van de rijzige verdediger uit Bonheiden. Maar de lokroep van het Kiel klonk te luid. Van den Bergh tekende vrijdagavond, in het bijzijn van zijn makelaar Bjorn Ruytinx, een contract voor vijf seizoenen. Hij is – uiteraard – niet speelgerechtigd voor de terugmatch van de promotiefinale tegen OH Leuven.