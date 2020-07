“Romelu Lukaku gaat naar China omdat hij een reiswekker kocht. Zo werkt het in Italië”

Romelu Lukaku bestelde gisteren online een reiswekkertje in China, dus die gaat weg bij Inter Milaan. Er zijn meer voortekenen. Hij lachte drie dagen geleden in het Chinees: Li li li. Het begrip Rode Duivel krijgt opeens, met terugwerkende kracht, een heel andere betekenis. Lukaku blijkt al die jaren, zogenaamd gekleed in het Belgische nationale shirt, opzichtig te hebben geflirt met China.