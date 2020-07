Competitiestart op 8 augustus in gevaar? Deze drie ketens gijzelen de Pro League

Drie ketens gijzelen de competitiestart op 8 augustus. Een rechtszaak van Waasland-Beveren, een potentiële rechtszaak van Beerschot en Oud-Heverlee Leuven, en de dreiging van de tweede golf van de coronacrisis.

LEES OOK (N+).“De eerste golf van het coronavirus heeft de crisis van de Pro League veroorzaakt, de tweede golf kan ze weer oplossen”

De kalendermaker van de Pro League brandt de komende dagen drie kaarsjes. Want er zijn nog drie kansen dat de competitiestart op 8 augustus moet worden uitgesteld. Bij de Pro League klinkt het dat niemand zich ongerust moet maken. Maar toch beloven het nog spannende dagen te worden in de aanloop naar de algemene vergadering van 31 juli.

1. Rechtzaak van Waasland-Beveren

De eerste keten die rond de competitie ligt is een rechtzaak van Waasland-Beveren. De Waaslanders eisen een plaats in 1A en dagvaardden de Pro League en de bond in kortgeding. Maandag komt de zaak voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. Een uitspraak zou er al voor de algemene vergadering van de Pro League op vrijdag zijn. De kans bestaat dat Waasland-Beveren moet worden toegevoegd aan 1A op straffe van een dwangsom.

2. Vraag tot competitie-uitstel OHL en Beerschot

Oud-Heverlee Leuven en Beerschot, de clubs die op 2 augustus de promotiefinale betwisten, stuurden vrijdag een verzoek tot bemiddeling naar Pro League-voorzitter Peter Croonen. Daarin vragen ze dat de competitie “met enkele weken” wordt uitgesteld zodat ze tijd hebben om spelers te vinden en “met gelijke(re) wapens” te strijden in 1A”. Tussen de promotiefinale en hun eerste wedstrijd in 1A ligt immers minder dan een week.

Een “verzoek tot bemiddeling” klinkt vreedzaam maar is eigenlijk Pro League-taal voor “de laatste stap voor een rechtszaak”. Bij het managment van de Pro League klinkt het dat van een algemene uitstel van de competitie geen sprake kan zijn. De standpunten staan voorlopig diametraal tegenover elkaar.

3. Dreiging van de tweede golf

Een laatste keten rond de competitiestart is de heropflakkering van het coronavirus. Bij enkele clubs is te horen dat de huidige protocols van de Pro League ontoereikend zijn. Zo is er geen mogelijkheid om een wedstrijd uit te stellen indien een groot aantal spelers van een club besmet geraakt. Het management van de Pro League erkent dat er een probleem is en wil de zaak bespreken op 31 juli. Maar sommige clubs kunnen de coronacrisis aangrijpen om competitie-uitstel te vragen. Ze verliezen veel geld als wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Uitstel zou ook hen niet slecht uitkomen.