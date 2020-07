Karel Van Eetvelt legt uit waarom Anderlecht in augustus zonder publiek zal spelen: “Uit 20.000 man 200 fans kiezen is onmogelijk”

Officieel zouden er 400 mensen binnen mogen in het stadion, maar het sop is de kool niet waard. Anderlecht speelt in augustus zijn thuismatchen zonder publiek en ook STVV en Club Brugge zijn dat van plan. De gedupeerde fans worden terugbetaald. Volgens Karel Van Eetvelt, CEO van paars-wit, is er weinig andere keuze. “We moeten ook aan de volksgezondheid denken.”