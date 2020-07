Brugse Metten is vuurdoop Eleven Sports in Belgisch voetbal

Club Brugge speelt vanavond om 18 uur de “Brugse Metten” in een leeg Jan Breydelstadion tegen Lille. Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder van het Belgisch voetbal, geeft een voorsmaakje van wat de voetballiefhebber volgende maand kan verwachten. De zender sloot een overeenkomst af met Club en zendt de wedstrijd uit op zijn eerste kanaal. Dat gebeurt met eigen omkadering op tv, maar ook via Facebook. Via de toepassing “watch together” kunnen fans samen met Gert Verheyen, Wesley Sonck en Franky Van der Elst de wedstrijd volgen, en een gesprek aangaan met de Club-iconen.