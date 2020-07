Verkopers van fanshop Anderlecht ontslagen na faillissement van ondersteunende partner

Anderlecht voert opnieuw herstructureringen door. De verkopers van de fanshop – drie werknemers – zijn allemaal ontslagen. Dat is een commerciële zet die zorgt voor nieuwe besparingen, maar het is complexer dan dat. De firma die de shop logistiek ondersteunde – Supremia – is failliet verklaard. Anderlecht gaat nu op een andere manier werken. De fanshop is enkel open op woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag en er komt een nieuwe webshop. Toch reageerden verschillende fans op sociale media erg verbolgen. De verkopers van de webshop hadden een goeie band met de supporters die regelmatig over de vloer kwamen.