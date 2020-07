België heeft niet genoeg griepvaccins voor risicogroepen: “Gezonde werknemers vaccineren is uitgesloten”

België heeft 2,9 miljoen griepvaccins besteld. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar, maar nog te weinig om iedereen in de hoogste risicogroepen te kunnen vaccineren. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vrijdag.

Wegens Covid-19 is het volgens De Morgen cruciaal dat zo veel mogelijk Belgen deze herfst en winter een griepvaccin krijgen. De Hoge Gezondheidsraad verspreidde begin juni al een advies waarin staat dat personen in risicogroepen “meer dan ooit” gevaccineerd moeten worden en dat het best ook gezonde mensen tussen 50 en 65 jaar daaraan toegevoegd worden. Dat moet voorkomen dat de ziekenhuizen eind 2020 en begin 2021 overspoeld worden door griep- én Covid-patiënten.

Volgens De Morgen is er echter een probleem: ons land heeft niet voldoende vaccins om het advies van de Hoge Gezondheidsraad te volgen.

Zeker 1,1 miljoen te weinig

Het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) bevestigt dat er 2,9 miljoen doses besteld zijn. De farmabedrijven die de vaccins produceren (Sanofi, GSK en Mylan) kunnen of willen niet meer leveren. België heeft daardoor slechts 100.000 vaccins meer dan vorige winter en dat is onvoldoende om de risicogroepen die de Hoge Gezondheidsraad gedefinieerd heeft allemaal te vaccineren.

Volgens Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond (APB) zou je daarvoor ruim 4 miljoen vaccins nodig hebben. Het gaat onder meer om zwangere vrouwen, chronisch zieken, 65-plussers en personen in een instelling. Maar ook over zorgpersoneel, baby’s jonger dan zes maanden en alle gezinsleden van de voorgaande groepen.

“Mensen vaccineren die buiten die prioritaire groep vallen – zoals gezonde werknemers – is uitgesloten”, zegt Zwaenepoel. “Iedereen zal zich solidair moeten tonen.”

Het FAGG onderzoekt pistes om extra vaccins naar ons land te halen.