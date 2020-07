De meest afgelegen fietsenstalling ligt er al 25 jaar, maar er stond nog nooit een fiets: “Ik vermoed dat ze nog wat geld over hadden”

Meise / Londerzeel / Wolvertem -

De fietsparking langs de Vier Eiken in Imde bestaat exact 25 jaar en gold destijds als een voorbeeld. Toch heeft er, u leest het goed, in al die jaren nooit een fiets gestaan. De reden is simpel: je kan er niet met de auto parkeren, er komt geen openbaar vervoer in de buurt en er staan ook geen huizen vlakbij. Enkel koeien en Brabantse trekpaarden.