Heusden-Zolder / Hoeselt -

Omdat er te veel mensen zonder mondmasker in zijn dagbladwinkel in Hoeselt komen, gaat uitbater Gunter Philtjens voortaan maskerloze klanten weigeren. In risicogemeente Heusden-Zolder wil Miranda Reynders de zaken niet op de spits drijven met haar klanten.