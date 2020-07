Nieuwe biografie onthult: “Niet Meghan, maar Harry wilde uit de koninklijke familie”

In een nieuwe biografie, ‘Finding Freedom’, wordt uit de doeken gedaan hoe prins Harry en Meghan Markle tot de beslissing kwamen om uit de koninklijke familie te stappen. Zo zou zelfs grootmoeder Queen Elizabeth op Instagram hebben moeten vernemen dat haar kleinzoon en achterkleinzoon zouden vertrekken.

Het boek wordt binnenkort uitgebracht maar The Telegraph kreeg een preview. Het koppel laat in een statement weten dat ze zelf niet hebben bijgedragen aan het boek.

Een insider in het boek: “Harry voelde zich enorm beperkt in zijn doen en laten. Hij wilde een open gesprek met zijn grootmoeder en met zijn vader maar werd voortdurend geblokkeerd door hun staf. Dat frustreerde hem enorm. Nog meer als hem gezegd werd dat hij daar niets aan kon doen. Het paleis greep altijd terug naar het verleden, hoe deden we het in het verleden. Maar Harry wilde het anders en volgens mij is Meghan de katalysator geworden om dat te verwezenlijken. Zij gaf hem vertrouwen om het ook effectief anders te doen.”

Harry en Meghan wilden zelf bepalen wat er van hen naar buiten werd gebracht maar omdat hun populariteit zo toenam, werd dat moeilijker en moeilijker. Volgens het boek werd hun team op het paleis kleiner en kleiner omdat ze niemand meer vertrouwden. Toch werden er continue details over hun privéleven gelekt naar de pers. Dat ze ook onder de knoet van Buckingham Palace bleven maakten het geheel nog frustrerender.

Harry is ‘te gevoelig’

Het koppel zou zich onbeschermd gevoeld hebben doordat hun klachten niet serieus genomen werden. Harry was volgens het paleis ‘te gevoelig’ en ‘te tegendraads’.

Eind 2019 zou Harry een gesprek hebben gehad met zijn vader en grootmoeder. Hij zou geëist hebben dat er zaken zouden veranderen. Daarop is hij zes weken met zijn vrouw en zoontje Archie naar Canada vertrokken. Daar werd zijn beslissing uiteindelijk gemaakt. Harry wilde met één been uit de koninklijke familie stappen. Hij wilde zijn plan begin januari voorleggen aan zijn grootmoeder maar een afspraak kon pas aan het eind van de maand gemaakt worden. Even overwoog Harry toch onmiddellijk naar zijn grootmoeder te rijden vanuit de luchthaven maar die gedurfde zet zou zo tegen het protocol zijn dat hij het uiteindelijk toch niet deed.

Queen forceren

Dat Harry en Meghan wilden verhuizen werd gelekt aan de pers, tot grote ontsteltenis van de familie. Of toch niet? “Ze wilden op deze manier het gesprek in de familie eindelijk openbreken. Ze wilden een beslissing forceren. Daarom hebben ze ook de website Sussexroyal opgericht.” Het koppel ontkende deze geruchten.

Op 8 januari gebruikten Harry en Meghan hun Instagrampagina om het nieuws bekend te maken, een shock voor iedereen. Alhoewel iedereen ondertussen op de hoogte was over de onvrede, was deze mededeling alsnog een verrassing. Het kostte de Queen amper 15 minuten om met een tegen statement te komen. Ze sprak warm over het koppel, ze zouden altijd welkom zijn in de familie, maar niet langer als royals. “De Queen was kapot van het nieuws. Zeker dat het zo publiekelijk gemaakt werd. De Queen staat op haar privacy.”

De repercussies waren groot, dagenlang werd er vergaderd aan de top met de drie koninklijke gezinnen en hun kabinetten. Zo probeerde Harry alsnog een koninklijk graantje mee te pikken. “De grootste ruzie ging over geld, uiteraard. Het draait altijd rond geld”, schrijft het boek.

Finding Freedom komt volgende maand uit en werd geschreven door journalisten Omid Scobie en Carolyn Durand.

Het boek belooft alleszins opnieuw een beproeving voor de relatie tussen Harry en zijn broer William. Zo wordt onder andere verteld dat de twee koppels elkaar ondertussen rauw lusten en zelfs op officiële events zoals de Commonwealth service in Westminster Abbey amper een woord wisselen.

