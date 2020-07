Kat steelt melk tijdens een online misviering

Het is dezer dagen niet gemakkelijk voor de priesters van Canterbury Cathedral om hun boodschap naar de gelovigen te brengen. Daarom organiseren ze al een tijdje online preken. Eén van die preken gaat nu viraal, niet zo zeer voor de inspirerende boodschap maar wel vanwege de Kathedraal-kat die melk komt stelen.

Het is Tiger die priester Robert Willis, de decaan can Canterbury, vergezeld op een zonnige namiddag in de tuin. Tiger kruipt nog eerst rustig achter hem door maar schuif stelselmatig meer en meer op om uiteindelijk op het tafeltje te belanden. De priester merkt aanvankelijk de harige vriend niet op maar excuseert zich dan toch bij de kijkers.

Tiger is slechts één van de vier poezen die er rondlopen. Allen maken ze af en toe wel eens een gastoptreden tijden de preken die sinds 23 maart volledig online plaatsvinden.