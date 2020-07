Nieuwe tegenslag voor vliegtuigfabrikant: coronapauze leidt tot roestproblemen bij 2.000 Boeings 737

Rust roest, in sommige gevallen valt het letterlijk te nemen. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA waarschuwt vrijdag voor roestgevaar bij zowat 2.000 Boeing 737-toestellen die werkloos op het tarmac staan. Het gaat om een nieuwe tegenslag voor Boeing.

De FAA beveelt de inspectie van zowat 2.000 jets. Er is sprake van een gevaar op roestvorming bij een klep in de motor van toestellen die langer dan zeven dagen aan de grond staan. Het euvel kan in het ergste geval leiden tot het uitvallen van beide motoren. Inspecteurs troffen het probleem aan bij een inspectie.

De toezichthouder stuurde daarom een zogenaamde noodrichtlijn uit voor de kisten die al langer dan een week niet gevlogen hebben. Een pak toestellen staat immers al langer aan de grond omwille van de coronapandemie. De mondiale gezondheidscrisis zonder weerga legde de luchtvaart een tijdje nagenoeg volledig stil, intussen hernemen de maatschappijen met mondjesmaat de vluchten.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de Boeing 737 MAX, het toestel dat al langer aan de grond staat na twee crashes met dodelijke afloop. De inspectie is gevorderd voor de voorgaande types, de 737 Classic en 737 NG (New Generation).

Boeing laat weten dat het de luchtvaartmaaschappijen aanraadt om als voorzorgsmaatregel de klep te inspecteren. Met de coronapandemie kan er lichte roestvorming ontstaan omdat vele vliegtuigen stilstaan, aldus de Amerikaanse constructeur. Boeing ondersteunt klanten waar het stuk aan vervanging toe is.