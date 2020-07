‘Indiana Jones’ onthult (eindelijk) waar zijn schat begraven lag

De excentrieke avonturier Forrest Fenn heeft eindelijk -deels- onthuld waar zijn schat begraven lag. De schat zou zeven jaar geleden in Wyoming begraven zijn en niet in New Mexico zoals eerst gedacht.

Vorige maand onthulde de excentrieke miljonair Forrest Fern (89)dat zijn schat gevonden was. Het duurde maar liefst 10 jaar en zeker vijf mensen stierven bij hun zoektocht. De meeste mensen dachten dan ook dat de schat niet bestond en dat hij het hele verhaal verzonnen had.

Fern komt vandaag dan ook met nieuwe onthullingen. “Omdat zovelen geprobeerd hebben mijn raadsel te ontcijferen, vragen ze zich nu af hoe dicht ze waren geraakt. Omdat ik de vinder beloofd heb dat ik zijn identiteit en de locatie geheim zou houden, moest ik stil blijven. Maar zowel de vinder als ik begrijpen dat veel van jullie op zoek zijn naar antwoorden. Daarom wil ik vandaag onthullen dat de schat in Wyoming lag en dat ze daar ook tien jaar lang gelegen heeft.”

Het was een cryptisch gedicht van 24 versregels dat je – wanneer je het correct ontcijfert – naar een verborgen schat zou leiden. Dat beloofde de auteur van het gedicht, de excentrieke kunst- en antiekverzamelaar Forrest Fenn. Ergens in de wildernis van de Rocky Mountains had hij een kistje verstopt vol goudstukken en waardevolle sieraden. De inhoud van het kistje zou minstens 1 miljoen dollar (885.000 euro) waard zijn, volgens sommige bronnen zelfs het dubbele. Begin juni onthulde Fern dat de schat gevonden was.

