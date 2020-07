Vrije pers in Hongarije in gevaar, meer dan 80 onafhankelijke journalisten op straat

Tientallen Hongaarse journalisten hebben ontslag genomen nadat hun hoofdredacteur ontslagen werd. Het gaat om één van de -zoniet dé - belangrijkste Hongaarse nieuwssites Index.hu. Enkele weken geleden werd er al gemeld dat de onafhankelijkheid van de site in gedrang kwam. Het is de Hongaarse premier Viktor Orban die de site al langer plat wil leggen.

Meer dan 80 werknemers, waaronder drie hoofdredacteuren, hebben bij Index.hu ontslag genomen. Ze komen er openlijk voor uit dat ze betwijfelen dat de site nog lang onafhankelijk kan werken sinds het ontslag van hun hoofdredacteur Szabolcs Dull. Index.hu wordt gezien als de enige onafhankelijk nieuwsbron in Hongarije. Alle andere nieuwssites behoren in meerdere of minder mate toe aan premier Viktor Orban en worden gezien als zijn persoonlijke propaganda-machines.

Vrees over de toekomst van Index ontstond al in maart, nadat het reclameagentschap van de site voor 50 procent in handen van de machtige zakenman Miklos Vaszily was gekomen, die nauwe banden heeft met de regering van Orban. Die vrees werd dus al snel bewaarheid toen de nieuwe eigenaars de hervormingsplannen voor de site duidelijk maakten.

Viktor Orban Foto: AP

Dull werd afgelopen week ontslagen nadat hij geprotesteerd had tegen die hervormingen. Hij zei dat de onafhankelijkheid ervan bedreigd werd door “externe druk”.

Omdat de nieuwssite een ‘onafhankelijkheidsbarometer’ hanteert en die op ‘in gevaar’ bleef staan, vielen ook de advertentie-inkomsten terug.

Reden genoeg om Dull dus buiten te gooien. De directie kwam met een verhaal dat de hoofdredacteur ontslagen werd omdat hij interne documenten aan de media had prijsgegeven. Vrijdag protesteerde de staff en eiste ze dat Dull opnieuw werd aangenomen. Toen de directie dat weigerde stapte quasi alle journalisten op. Zo’n 80 waaronder enkele belangrijke hoofdredacteuren. Duizenden mensen kwamen vrijdagavond in Boedapest op straat om te protesteren tegen de gebeurtenissen bij Index.

“De toekomst van Index ligt nu in handen van de regering. En voor hen is journalistiek een politieke kwestie. Zij geloven niet dat journalistiek los van politiek kan staan. Ze proberen controle te krijgen over alles. En waar ze niet de controle over kunnen krijgen, zien ze als de vijand. Er is geen middenweg”, zegt politiek analist, Gabor Torok.

Het Internationaal Pers Instituut (IPI) dat wereldwijd voor vrije pers pleit, zegt dat de gebeurtenissen een doodsteek zijn voor de journalistiek in Hongarije. “Zoals andere vrije pers in Hongarije werd Index financieel gewurgd. De overheid heeft nooit geadverteerd in de vrije pers en heeft ook private spelers geforceerd om enkel bij staatsmedia te adverteren”, zegt onderdirecteur van IPI Scott Griffen.