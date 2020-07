Jelle Van Damme denkt niet aan stoppen: “Als ik wou, had ik al ergens kunnen tekenen”

Hij heeft nog een of twee seizoenen in de tank, Jelle Van Damme. De 36-jarige verdediger zag zijn oude liefde Lokeren onder zijn eigen ogen wegsmelten en stond in april plots op straat. Nu blikt hij vooruit en bood hij zich openlijk aan bij Standard en Antwerp.

“Als ik wou, kon ik al ergens tekenen deze zomer”, geeft Van Damme toe in een interview met La Capitale. “In het buitenland of in België. Maar het gezochte ‘totaalpakketje’ vond ik nog niet. Ik wacht tot ik een project gevonden heb waar ik me volledig in kan vinden.”

Hallo, Standard? “Mijn makelaar heeft me inderdaad bij Benjamin Nicaise aangeboden, maar we kregen te horen dat de kern bij de Rouches al vol zat. Ik heb zelf ook met Bruno Venanzi gepraat: ik hou van zijn stijl, hij heeft het hart op de tong.”

Uiteraard heeft Van Damme niet alles zelf in de hand. Toch is hij van mening dat hij met zijn ervaring nog van waarde kan zijn voor de jongeren bij de Luikenaars. “Ik zou de kans moeten krijgen om mij eens te tonen. Als ze mij een testperiode van twee weken aanbieden, zou ik dat zeker doen. Na een handvol trainingen zou ik Standard kunnen overtuigen. Aan welke voorwaarden daarna, dat zien we dan wel. Ook indien ik niet elke week zou spelen, zou ik dat niet erg vinden. Stel dat ze mij voorstellen om te tekenen en dat ik maar de garantie krijg om 15 à 20 wedstrijden te spelen, dan nog zou ik mij kunnen schikken in een rol van ervaren begeleider van de jongeren.”

“Voor Ivan Leko was ik welkom”

Iemand met meer dan 500 wedstrijden op de teller in de Belgische competitie moet toch nog andere opties hebben? “Net als Standard is Antwerp een club die mij nauw aan het hart ligt: ik ken er de mensen en ook met de supporters heb ik een prima relatie.”

“Ik heb er dan ook eens met Ivan Leko over gepraat. Hij stond positief tegenover mijn komst. Opnieuw: hij beslist niet over zo’n zaken, het bestuur moet dit doen. Op dit moment heeft Antwerp verdedigers genoeg. Toch doet het deugd om te horen dat een coach zo over jou denkt”, klinkt het hoopvol.

Het hoofdstuk Lokeren heeft hij naar eigen zeggen volledig omgedraaid. De lockdown bracht ook voor Van Damme rust en tijd om de zaken op een rijtje te zetten. “Het is nergens voor nodig om nog haatgevoelens te hebben of om gefrustreerd door het leven te gaan. Ik was snel heel kwaad, maar was alles even vlug terug vergeten.”

Foto: ISOSPORT

