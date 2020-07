Emmanuel André: “Ik heb nooit ontslag genomen, want ik had nooit een contract. Ik ben zelfs nooit betaald”

In La Dernière Heure zegt klinisch bioloog Emmanuel André dat hij nooit betaald is geweest voor zijn werk als de Franstalige woordvoerder en als coördinator van de contact tracers.

André pareert in een langer interview met de Franstalige krant La Dernière Heure de kritiek dat hij nogal vaak ontslag nam. Eerst als woordvoerder van de crisiscel en daarna als coördinator van de contact tracers. “Ik kan moeilijk ontslag nemen als er geen contract is. Geen van de experts heeft trouwens een contract. Wij zijn daar niet voor betaald geweest, dat waren vrijwillige posities. Ik ben vooral blij dat ik op tijd vertrokken ben.”

In datzelfde interview zegt André dat hij somber de winter in gaat. “De hele winter gaan we moeten blijven testen en de griep zal ook voor problemen zorgen. Nu ben ik ook bang voor augustus en wat dat zal geven. De winter begint in die zin heel vroeg.”

