Eerste match voor Vanden Borre bij Anderlecht, Roofe geblesseerd

Een eerste testje. Terwijl de A-ploeg van Anderlecht om 16 uur oefent tegen Nantes speelt de B-ploeg (met meer overbodige spelers) om 14 uur al een duel tegen de U21 van Anderlecht. Voor die eerste match zit Anthony Vanden Borre (32) in de selectie. Hoeveel speelminuten hij krijgt is afwachten, maar voor VdB wordt het zijn eerste match in maanden. Deze zomer traint hij wel mee, maar hij kwam tot nu niet in actie in de vriendschappelijke duels. Alle partijen beginnen eraan zonder grote verwachtingen en zien wel hoe het uitdraait.