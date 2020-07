Rabobank voor miljoen euro opgelicht

Rabobank is voor een miljoen euro opgelicht. Dat meldt de Nederlandse regionale omroep RTV Noord. Het bedrijf dat van de fraude wordt verdacht is Wubaro, een ontwikkelaar van innovatieve verwarmingssystemen.

Eerder was al bekend geraakt dat een bank een klacht had ingediend wegens fraude bij de politie in Noord-Nederland. Nu blijkt het dus over Rabobank te gaan.

Een woordvoerder van de Nederlandse bank wil niet veel over de zaak kwijt. “Dat mag ik niet doen, omdat de politie nog bezig is met het onderzoek. Ik kan alleen zeggen dat we aangifte hebben gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte. Een miljoen euro is inderdaad veel, als het gaat om dit soort gevallen. Dat maken wij ook niet dagelijks mee.”

De politie deed in deze zaak afgelopen week al invallen in Groningen en Drenthe. Daarbij werden drie auto’s en een motor in beslag genomen. De administratie van het bedrijf is ook meegenomen voor onderzoek.