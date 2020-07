Ovam pakt uit met bewustmakingscampagne om zwerfvuil tegen te gaan

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) hebben op het Stadsplein in Genk hun ‘Zomerlook’ van dit jaar voorgesteld. Dat deden ze voor de nieuwe campagne ‘Mooimakers’ van OVAM. Net als de Genkenaren toonden de minister en de burgemeester op een blauwe loper hoe er moet omgegaan worden met zwerfvuil. De campagne is een samenwerking van OVAM en Fost Plus met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Zwerfvuil of slingervuil is in Vlaanderen nog steeds een probleem. Met Mooimakers wil de drie partners de Vlaming bewustmaken om zijn zwerfvuil mee naar huis te nemen en niet achter te laten in de natuur of op straat.

“Met Mooimakers en deze ‘Zomerlook’-actie pakken we het zwerfvuil met de nodige humor aan”, verduidelijkt Jan Verheyen van OVAM. “De actie is geënt op mode en we proberen de mensen duidelijk te maken dat de zomerlook van de zomer 2020 er eentje is zonder afval en waarbij je je afval gewoon meeneemt. Doe aan preventie, gebruik herbruikbare materialen en als je toch spullen meeneemt, hou ze bij en gooi ze thuis weg.”

“Het opruimen van zwerfvuil kost Vlaanderen ieder jaar tot 130 miljoen euro”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het is eigenlijk een basisregel dat we niets op de grond gooien. Dat kost heel veel geld om eigenlijk iets heel simpel te doen, maar daarnaast is er ook nog de milieu-impact. Die is niet uitgedrukt in euro’s, maar wel in natuur en milieuschade.”

“Vanuit VVSG merken we ook dat slingervuil een groot probleem is in veel gemeentes en steden”, zegt burgemeester van Genk en voorzitter van de VVSG, Wim Dries. “We zijn daarom vanuit de VVSG ook blij met deze campagne. Vanuit de steden en de gemeenten zullen we steeds handhaven, want wie niet horen wil, moet voelen. Het zwerfvuil neemt niet af. Er worden wel heel veel goede acties gedaan. Maar er is natuurlijk ook het hele debat rond statiegeld en ik denk dat er ook nieuwe methodes nodig zijn vanuit de leveranciers om het afval te beperken. Maar in coronatijd zien we dat het afval stijgt, omdat mensen bijvoorbeeld mondmaskers in het straatbeeld achterlaten.”

Minister Zuhal Demir heeft de producenten van blikjes en plastieken flesjes gewaarschuwd dat ze vanaf 2023 zelf voor de opruimkosten moeten opdraaien als ze geen actie ondernemen om het zwerfvuil terug te dringen. “Die beslissing is een paar weken geleden door mij genomen. Als ze de komende jaren zich daar niet aan houden, en de toestand niet verbetert, dan komt het statiegeld weer op tafel en zullen we bekijken of we dat gaan doen. Tot dan geven we iedereen nog wel de kans om zich te houden aan de regels.”