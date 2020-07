Marc Van Ranst roept op om weg te blijven uit Antwerpen: “Een bezoek meer dan waard, maar niet nu”

“Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en een bezoek meer dan waard. Maar niet nu”, veel duidelijker kan viroloog Marc Van Ranst niet zijn. In een tweet roept hij op om vooral weg te blijven uit ’t Stad.

De situatie in Antwerpen ziet er niet rooskleurig uit. Het weekgemiddelde zegt dat er elke dag 52 mensen positief testen op Covid-19. Dat is een stijging van maar liefst 171 procent. De provinciale Crisiscel zit momenteel samen met gouverneur Cathy Berx om een softe lockdown te bespreken en mogelijk de bubbel te verkleinen. Hoe groot de bubbel er dan wel nog zou mogen zijn, is nog niet duidelijk, maar het zou in ieder geval wel gaan om een vaste bubbel in plaats van een wekelijks wisselende. Ook het registreren van wie in welke bubbel zit, behoort tot de mogelijkheden.

Het Antwerpse crisisoverleg wordt vanwege het razendsnel stijgend aantal nieuwe besmettingen in de provincie intussen weer bijna even regelmatig georganiseerd als tijdens het begin van de coronacrisis, toen het ging om een haast dagelijkse praktijk.

Marc Van Ranst is alleszins duidelijk in zijn tweet: “Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en een bezoek meer dan waard. Maar niet nu. Antwerpen strijdt momenteel tegen een grote Covid-19-uitbraak. Plan graag uw bezoek aan Antwerpen wanneer de uitbraak weer onder controle is.”

