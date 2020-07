Mbappé loopt verstuiking rechterenkel op na zware tackle in bekerfinale, Champions League in gevaar

Kylian Mbappé heeft vrijdag in de finale van de Franse Coupe de France (1-0 winst tegen Saint-Etienne) een verstuiking van de rechterenkel opgelopen. Dat heeft zijn team Paris Saint-Germain zaterdag gemeld. Het is nog niet geweten hoelang de 21-jarige aalvlugge spits aan de kant staat.

Mbappé moest tegen Saint-Etienne het veld verlaten, nadat zijn enkel dubbel klapte na een snoeiharde schop van Loïc Perrin. Perrin kreeg, nadat de beelden waren teruggekeken door de arbitrage, een rode kaart. De overtreding zorgde voor een opstootje op het veld. Liefst vijf spelers ontvingen een gele kaart (lees meer).

Tackle just on Mbappe !!!! Horrible tackle !!! pic.twitter.com/AujXWkxxyQ — Justin (@jutin__) July 24, 2020

PSG laat nu weten dat Mbappé een verstuiking van de rechterenkel opgelopen heeft. Ook is er schade aan het laterale externe enkelcompartiment. Binnen 72 uur moet er meer duidelijkheid zijn over de exacte ernst van de blessure.

De blessure van Mbappé is slecht nieuws voor coach Thomas Tuchel. PSG speelt volgende week vrijdag immers weer een finale, om de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon. Daarna gaat Tuchel zijn ploeg voorbereiden op het eindtoernooi van de Champions League. PSG neemt het op 12 augustus in de kwartfinales in Lissabon op tegen Atalanta. De kans lijkt klein dat Mbappé dan in actie kan komen.

With the Champions League returning in two weeks, this does not look good for Kylian Mbappe ?? pic.twitter.com/41uc44aORc — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2020

Tuchel: “Alle spelers moeten worden beschermd, niet alleen die van mij”

Thomas Tuchel was vrijdagavond erg boos op de persconferentie. “Iedereen die deze overtreding ziet, maakt zich zorgen”, vertelde Tuchel na afloop. “Dus natuurlijk maak ik me zorgen. Iedereen heeft het kunnen zien, hij heeft een flinke kwetsuur. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het begon al met een overtreding op Neymar. En wij krijgen drie gele kaarten na de overtreding op Kylian, omdat we vragen om de speler te beschermen. Terwijl de scheidsrechter in eerste instantie ook geel geeft voor deze overtreding. Dit zijn niet dezelfde criteria die worden gehanteerd. En ik zeg dit voor álle spelers. De toeschouwers, en ook de mensen op tv, komen hier om naar deze spelers te kijken. Alle spelers moeten worden beschermd, niet alleen die van mij. Dit is een wedstrijd voor de spelers, maar vanavond was dat niet het geval.”

Zaterdagochtend postte Mbappé een foto op zijn sociale media met het bijschrift. “Wakker worden als winnaar, er bestaat geen beter gevoel. Bedankt voor al jullie berichtjes, dat raakt me.”