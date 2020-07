KV Mechelen in nieuwe lichtgele shirts tegen Seraing, oefenpot eindigt op 0-0

KV Mechelen – voor het eerst uitgedost in de nieuwe lichtgele shirts – speelde vanochtend in Seraing zijn eerste oefenpot van de dag. Coach Wouter Vrancken bracht tegen de ploeg uit 1B vooral een beloftenelftal aan de aftrap, aangevuld met enkele ervaren pionnen uit de A-kern zoals Van Damme, Vanlerberghe, Van Cleemput en Lemoine. Sofiane Bouzian stond onder de lat.

Het waren de Luikenaars die het sterkst startten. Na te kort inspelen van Lemoine mocht Mikautadze na acht minuten alleen op Bouzian afgaan, maar de jonge goalie redde knap. Op het kwartier waagde Atteri zijn kans via een poging achter het steunbeen. Zonder succes, want zijn poging was te zwak. Buiten een voorbij alles en iedereen waaiende hoekschop van Seraing viel er nadien in een kansarme eerste helft geen doelgevaar meer te noteren.

Na de rust was er weinig beterschap qua doelkansen. De jonkies van Malinwa hielden de rangen goed gesloten en verder dan een vrije trap hoog over kwamen de Metallo’s niet. Zelf kon geel-rood ook maar zelden zijn neus aan het venster steken, waardoor de logische brilscore op het bord bleef. Vanavond om 19u oefent Malinwa een tweede keer, dit keer tegen OH Leuven.

KV Mechelen: Bouzian, Van Cleemput (45’ Boni), Lemoine, Vanlerberghe, Van Hoorenbeeck, Van Damme (67’ Boudry), De Bie, Coveliers, Dassy, Dailly (77’ Kotsopoulos), Atteri (45’ Quadflieg).