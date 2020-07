Nationale Veiligheidsraad komt maandag al samen om bijkomende maatregelen te bespreken

De Nationale Veiligheidsraad komt maandag al bijeen in plaats van komende vrijdag pas. Dat meldt premier Sophie Wilmès op Twitter nadat experts en rectoren daarvoor gepleit hadden. Op tafel zullen bijkomende maatregelen liggen om de tweede golf van de coronapandemie de baas te kunnen.

Vrijdag hadden microbioloog Herman Goossens, biostatisticus Geert Molenberghs en virologe Erika Vlieghe er al voor gepleit om de Nationale Veiligheidsraad vroeger bijeen te roepen dan vrijdag pas. “Het is 5 na 12”, zei Molenberghs in Terzake. Vlieghe zei daar dat het nodig was om kort op de bal te spelen en de evolutie elke dag voldoende op te volgen. Zaterdag had ook Open VLD-minister van Volksgezondheid Maggie De Block geopperd om niet te wachten tot volgende vrijdag om opnieuw samen te komen, wegens de oprukkende coronabesmettingen.

Premier Sophie Wilmès gaf daar zaterdagnamiddag gevolg aan. “De Nationale Veiligheidsraad komt nu maandag bijeen”, schreef ze op Twitter. Het doel is volgens de MR-premier bekijken of aanvullende nationale maatregelen moeten worden genomen.

De NVR komt nu maandag bijeen op basis van een nieuw rapport van Celeval. Doel: bekijken of er aanvullende nationale maatregelen moeten worden genomen. Een sterke lokale aanpak is ook van fundamenteel belang voor de meest getroffen gebieden. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 25, 2020

Afgelopen donderdag heeft de Nationale Veiligheidsraad de laatste keer vergaderd. Toen werd onder meer afgesproken om verdere versoepelingen niet te laten ingaan. Ook de mondmaskerplicht werd uitgebreid. Maar aan de bubbel van vijftien personen werd niet geraakt, tot ergernis van de experts, onder wie Erika Vlieghe.

Nieuw rapport

Nog dit weekend komt de federale evaluatiecel Celeval met een nieuw rapport, is te horen bij het kabinet De Block. De meeste deelnemers willen daarop wachten vooraleer ze uitspraken doen over mogelijke nieuwe maatregelen. Bij een van de betrokken kabinetten is wel te horen dat enkel het verkleinen van de bubbel mogelijk niet zal volstaan om deze tweede golf af te remmen.

