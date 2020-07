Pensioen? Daar denkt Zlatan Ibrahimovic nog niet aan: “Ik ben nog maar aan het opwarmen”

Zlatan Ibrahimovic gaat nog niet met pensioen. De 38-jarige spits uit Zweden, momenteel actief bij AC Milan, heeft in een knap filmpje op sociale media aangekondigd dat hij nog helemaal niet van plan is om te stoppen met voetballen. Waar hij volgend jaar zal spelen, blijft vooralsnog een raadsel.

“Dus jullie denken dat het gedaan is voor mij? Dat mijn carrière binnenkort voorbij zal zijn?”, zegt Ibrahimovic in het opzwepende filmpje. “Jullie kennen me niet. Ik heb mijn hele leven moeten vechten. Niemand geloofde in mij, dus moest ik geloven in mezelf. Sommigen wilden me breken, maar ze maakten me alleen maar sterker. Anderen wilden me uitbuiten, maar ze maakten me alleen maar slimmer. En nu denken jullie dat het gedaan is voor mij. Ik heb je maar één ding te zeggen: ik ben niet zoals jij, omdat ik jou niet ben. Ik ben Zlatan Ibrahimovic. En dit is nog maar het begin...”

Zlatan gaat dus nog minstens een jaar door als profvoetballer, maar de Zweed loste nog niks over de plek waar hij dat zal doen. Ibracadabra tekende begin dit jaar een contract voor een half seizoen bij AC Milan, met optie op een bijkomend jaar. Sinds zijn komst maakten de Rossoneri een kleine wederopstanding mee na een zwakke eerste seizoenshelft: Milan stond tijdens de winterstop pas elfde, maar verloor sinds de hervatting van de Serie A al tien wedstrijden niet mee. Het strijdt momenteel nog volop mee om de Europese tickets. Ibrahimovic heeft met zeven goals en vier assists een groot aandeel in dat recente succes.