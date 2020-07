Mitrovic lange tijd out bij Club Brugge, ook Mata, Deli en Diatta missen Brugse Metten

Club Brugge speelt om 18 uur in Jan Breydel een laatste test voor de bekerfinale tegen Lille. Trainer Philippe Clement kiest voor zijn sterkste beschikbare elf. Emmanuel Dennis zit op de bank, terwijl Clinton Mata, Simon Deli en Krépin Diatta ontbreken. Het trio zou uit voorzorg aan de kant worden gehouden.

Ook Michael Krmencik krijgt geen basisplaats. Het zijn David Okereke en Youssouph Badji die voorin de voorkeur genieten. De Senegalees Badji, sinds januari bij Club, maakte indruk in de voorbereiding. Okereke begon op rechts (op de plaats van Diatta) met De Ketelaere in steun van diepe spits Badji.

Mitrovic lange tijd out

Slechter nieuws was er van Matej Mitrovic: de blessuregevoelige verdediger sukkelt met een enkelblessure. Over de ernst van de blessure is er nog geen duidelijkheid.