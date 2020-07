Anderlecht domineert tegen Nantes maar maakt zo moeilijk doelpunten: scorende spits gezocht

Tweede publiekelijke oefenmatch van Anderlecht en we zijn weer wat wijzer. Paars-wit domineerde tegen het Franse Nantes en gaf zelf heel weinig weg, maar kwam niet verder dan 0-0. De thuisploeg maakt heel moeilijk veldgoals en een spits met een neus voor doelpunten zou toch geen overbodige luxe zijn.

Als Vincent Kompany niet speelt, dan is hij meer dan ooit de man die de lijnen uitzet. Vorige week op Saint-Etienne begon de geblesseerde speler-manager meteen te coachen en dat was tegen Nantes niet anders. Trainer Frank Vercauteren keek toe, Vince The Prince stuurde bij. Dat ging soms heel luid. Voorbeeldjes? Toen Elias Cobbaut een verloren lange bal speelde terwijl Kompany net balbezit had geroepen, enerveerde de Rode Duivel zich duidelijk. Toen Anderlecht door de Franse linie brak en het leer toch weer achteruit werd gespeeld, was het weer van dat.

Paars-wit was nochtans baas tegen Nantes, maar de opbouw verliep niet altijd even soepel. Het hart van de defensie werd gevormd door Luckassen en Cobbaut. Vooral de Nederlander heeft matchritme nodig, maar met deze twee boet je toch in aan voetballend vermogen. Het grootste gevaar van Nantes kwam er na een slechte inspeelpass.

Roofe geblesseerd

Wij hadden eerlijk gezegd verwacht dat Marco Kana centraal achterin zou postvatten, maar de tiener speelde op het middenveld in de plaats van Zulj. Opvallend genoeg stond ook Adrien Trebel in de basis en niet Albert Sambi Lokonga. Trebel moest zich tegen zijn ex-ploeg in de kijker spelen (met het oog op een verkoop) en stelde niet teleur. Een Adrien Trebel die sober voetbalt en veel druk zet blijft toch een nuttige speler. Bovendien zette hij soms eens ploegmaat op weg naar doel. Zo speelde de Fransman Michel Vlap vrij, maar die miste vanuit buitenspelpositie.

Dat brengt ons bij het probleem dat we al eerder aanhaalden in deze voorbereiding. Wie gaat scoren dit seizoen? Kemar Roofe is ondertussen geblesseerd. Hij keek toe vanop het dak naast de video-analist. De aanval werd gedragen door Landry Dimata. Een fitte Dimata zal dit RSCA best kunnen gebruiken. Met zijn sterke lijf is hij veel meer een targetman en aanspeelpunt dan zijn concurrenten. Dat bewees hij met een subtiel tikje die Vlap lanceerde, maar het vizier van de Belgisch-Congolese spits staat nog niet scherp. Dat kan ook niet na anderhalf jaar zonder wedstrijden. Het ritme ontbreekt. Dat werd ook duidelijk toen Dimata had kunnen schieten, maar veel te opzichtig de penalty zocht en die niet kreeg. Een scherpe aanvaller had toen al op doel geknald.

Paars-wit ging de rust in met 0-0. Bij Nantes kregen “ex-Belgen” Coulibaly, Simon, Emond, Casteletto en Limbombe weinig klaar. Al was Anthony Limbombe wel dreigend. Na de pauze bracht RSCA Didillon voor Van Crombrugge, Kayembe voor Sardella, Zulj voor Kana en Colassin voor Dimata. Het spelbeeld veranderde weliswaar niet meteen. Het probleem was ook dat de flankspelers maar moeilijk voorbij hun bewakers raakten. Jeremy Doku had het lastig tegen rechtsback Fabio en slechts sporadisch bracht de dribbelaar een bal in de box. Aan de overkant kreeg Amuzu de hulp van Murillo en dat liep iets beter.

De goals bleven uit. Luckassen en Cobbaut bleven achteraan duels winnen, vooraan kon ook Colassin het verschil niet maken. De Brusselaars hebben het moeilijk om echte veldgoals te maken. Een extra spits met een neus voor doelpunten zou toch geen overbodige luxe zijn lijkt ons. Percy Tau gaat die ook niet zomaar brengen. Vincent Kompany ergerde zich nog eens toen zijn ploeg wat te laks werd.

Goed nieuws Vanden Borre, zorgen voor Verschaeren

Voorlopig gaat Anderlecht het met deze kern doen. Sommige jongens die om 14 uur met de B-ploeg tegen de U21 moesten spelen mogen zich best ongerust maken. Yari Verschaeren hoort daar bijvoorbeeld bij, maar ook Takidine werd daar ingedeeld. De B-ploeg van RSCA won om 14 uur trouwens met 2-0 van de U21.

Anthony Vanden Borre speelde zijn eerste wedstrijd van de zomer. Hij deed 40 minuutjes mee nadat hij de geblesseerde Takidine was komen vervangen.

ANDERLECHT 0 - NANTES 0

GOALS: /

ANDERLECHT: Van Crombrugge (46’ Didillon), Murillo, Luckassen, Cobbaut, Sardella (46’ Kayembe), Kana (46’ Zulj), Trebel (82’ Kana), Vlap, Amuzu, Dimata (46’ Colassin), Doku