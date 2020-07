Minder sociale contacten in provincie Antwerpen: vier weken lang vaste bubbel van tien personen

/ Antwerpen - De provincie Antwerpen verstrengt de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo besliste de provinciale crisiscel zaterdag om de sociale bubbel voor de komende vier weken te beperken tot 10 vaste contacten. Mondmaskers worden verplicht op drukke plaatsen.

Terwijl de bubbel in de rest van het land (voorlopig nog) op 15 contacten blijft, grijpt de provincie Antwerpen in na de exponentiële toename van het aantal besmettingen. De komende vier weken wordt de sociale bubbel beperkt tot tien vaste contacten. “Iedereen wordt met aandrang verzocht om van die tien contacten naam, adres en telefoonnummer op te schrijven”, zo klinkt het.

Ook op het publieke domein is het de komende tijd niet toegestaan om met meer dan tien personen tegelijk samen te komen. Respecteer de fysieke afstand ook binnen uw sociale bubbel en stel uw privéfeesten uit”, zegt de provinciale crisiscel.

Mondmaskers

Voortaan is ook het dragen van mond-neusmaskers verplicht op alle drukke publiek toegankelijke plaatsen voor alle personen boven de 12 jaar. “De lokale politiezones zullen strikt focussen op de naleving van de maatregelen”, zo zegt de crisiscel nog.

Specifiek voor de stad Antwerpen wordt volgende week een lijst gepubliceerd met de straten waar het dragen van een mondmasker verplicht is. Dit weekend was daar onduidelijkheid over omdat er via sociale media een soortgelijke maar incorrecte lijst gedeeld werd.

Wachtposten versterkt

Om de toeloop van het aantal mensen dat getest wil worden op te vangen, worden een aantal huisartsenwachtposten met onmiddellijke ingang versterkt om de komende dagen ondersteuning te bieden bij het testen. Tot slot roept de provinciale crisiscel ook op om de registratieplicht eventueel uit te breiden tot buiten de horeca, zoals in fitnesszaken en bioscoopzalen, om zo de efficiëntie van de contacttracing te optimaliseren.

“Enkel als iedereen zich consequent aan alle maatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen om over 4 weken een sterke daling van het aantal besmettingen te zien in de grafieken. We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen”, laat gouverneur Cathy Berx weten in een mededeling.

