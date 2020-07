Niet de kritiek, wel een “zorgwekkende vaststelling” ligt aan de basis van vervroegde Veiligheidsraad

Antwerpen -

Niet de kritiek na de vorige Veiligheidsraad heeft ertoe geleid dat de ministers maandag al opnieuw bijeenkomen. Wel een “zorgwekkende vaststelling”. Veel coronapatiënten in Antwerpen blijken niet zomaar besmet, ze hebben een enorme hoeveelheid virus in de neus. Daardoor kunnen er behoorlijk wat ‘superverspreiders’ rondlopen in de stad. De provincie verkleint de bubbels zelf tot tien vaste contacten voor vier weken. Viroloog Marc Van Ranst roept toeristen en shoppers op om Antwerpen te vermijden.