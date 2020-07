Stichting Ben: “Chaos van regels van Veiligheidsraad brengt personen met autisme in de war”

Ben, de stichting die zich inzet voor personen met autisme, vraagt de federale en regionale regeringen, de provincies en gemeentebesturen in een open brief om “onmiddellijk duidelijkheid” te brengen in de “chaos van regels” in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Volgens Ben brengen de beslissingen “personen met autisme in de war”.

Ben zegt dat het vrijdagavond, na de bekendmaking van nieuwe regels rond het dragen van mondmaskers in verschillende steden, al meteen paniektelefoontjes kreeg van personen met autisme. “Deze begrepen de noodzaak van de algemene mondmaskerverplichting niet”, klinkt het in een persmededeling. “De regels die overal verschillen, van gemeente tot gemeente, van provincie tot provincie, van de Vlaamse tot de federale overheid, brengt chaos in de hoofden van mensen met autisme. Mensen met autisme hebben duidelijkheid nodig. Ze voelen zich onder druk geplaatst en hun psychisch welzijn gaat enorm sterk achteruit. Dat is niet OK. De huidige communicatie loopt volledig spaak.”

Ben vraagt daarom in een brief aan de Nationale Veiligheidsraad om “alles te centraliseren en eenduidig te maken”. De stichting sluit zich aan bij de oproepen van de Leuvense en Gentse rector om een federale Covid-19-commissaris aan te stellen.

“Op die manier kunt u de communicatie eenduidig maken naar alle burgers van het land. Speel alsjeblieft niet met het leed van mensen. Geef duidelijkheid, zeker aan onze mensen met autisme. Zij zullen u dankbaar zijn”, besluit Ben.