Motorrijder begaat maar liefst 42 verkeersovertredingen in amper 8 minuten

42 keer de verkeersregels overtreden in 8 minuten: daar is een motorrijder in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen in geslaagd. Hij kon opgepakt worden nadat hij te voet op de vlucht sloeg.

De 29-jarige man stak op zijn achterwiel - een zogenaamde ‘wheelie’ - een kruispunt over in Wenen. Toen de politie dat zag, werd zonder succes geprobeerd hem tegen te houden. De man sloeg op de vlucht en haalde snelheden van meer dan 100 kilometer per uur terwijl hij aan de politie probeerde te ontkomen.

Tijdens die vlucht beging hij 42 verkeersovertredingen in 8 minuten. Hij vluchtte voor de politie, bracht voetgangers in gevaar, reed acht keer door het rood, ging negen keer over de toegelaten snelheid en ga zo maar door.

Na die 8 minuten liet hij zijn motorfiets achter op een parking. Zijn schoenen en helm liet hij achter, waarna hij te voet vluchtte. De agenten slaagden er niet veel later in de man in te halen en op te pakken. Volgens hen was hij niet onder invloed.