Club Brugge is klaar voor bekerfinale: kampioen rekent met twee knappe goals in Brugse Metten af met Lille

Club Brugge is klaar voor een potige bekerfinale tegen Antwerp. De Brugse Metten leken op zijn voorganger uit 1302. Na meer strijd dan voetbal versloegen de Vlamingen de Fransen met 2-0. Mats Rits en Siebe Schrijvers scoorden de goals.

De Brugse Metten zijn niet zomaar een oefenmatch. De traditionele galawedstrijd van Club Brugge heeft een trofee - de “goedendag” - en er was zaterdagavond zelfs een VAR aanwezig in het lege Jan Breydelstadion. Christof Dierick zat op zijn eentje achter de schermen. En het is niet dat hij voor niets de E40 richting West-Vlaanderen had genomen. Scheidsrechter Jan Boterberg moest een potige wedstrijd onder controle houden.

Hans Vanaken liep al vroeg tegen geel aan. Hij ging op de voet staan van de Kroaat Domagoj Bradaric. De flankverdediger probeerde nog even door te voetballen maar moest nog voor de rust geblesseerd naar de kant.

Maar ook de spelers van Lille lieten zich niet onbetuigd. De Noord-Fransen zijn nog maar aan hun tweede oefenpartij toe en zitten vroeger in de voorbereiding dan Club. Dat was te merken in de duels waarbij ze voortdurend fouten gebruikten om de Brugse combinaties te smoren.

De fysieke aanpak van de Fransen leidde ertoe dat Club Brugge maar moeilijk open kansen kon afdwingen. Wel had de thuisploeg het geluk dat het al vroeg op voorsprong kwam. Een corner die bleef hangen kwam voor de voeten van Mats Rits. De Sint-Katelijne-Wavernaar stond met de rug naar doel en probeerde het met een omhaal. “Het was mijn enige optie, ik heb mijn goal niet zelf gezien”, zei de middenvelder na afloop.

GOAL | Rits trapt Brugge op voorsprong! Knap doelpunt! ??



1??-0?? #CLULOSC ?? pic.twitter.com/PObrh6FVhd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 25, 2020

Lille stelde daar welgeteld één kans tegenover, eveneens uit een corner. Simon Mignolet redde op een kopbal van Benjamin André, Mats Rits ruimde op.

Bij Club probeerde Youssouph Badji zich in de kijker te spelen. De 18-jarige Ivoriaan kreeg de voorkeur op Michael Krmencik en ging gretig in duel. Hij liep achter elke bal, maar scoren lukte niet. Kansen kreeg hij na de rust. Eerst kon hij niet bij een strakke voorzet van Charles De Ketelaere, wat later trof hij de paal na een knappe doorsteekpass van David Okereke.

Mitrovic lange tijd out

Okereke speelde vanaf de rechterflank, op de plaats van Krépin Diatta. De Senegalees werd net als Clinton Mata en Simon Deli gespaard. Het trio had tikken op training gekregen.

Wie wel zwaarder geblesseerd is, is Matej Mitrovic. De verdediger sukkelt opnieuw met de voet. “Hij is lang out”, meldde trainer Philippe Clement.

Na het uur wisselde Lille zijn volledige ploeg en kregen Krmencik en Balanta speelgelegenheid. Later vielen ook Dennis en Schrijvers in. De Nigeriaan is nog niet honderd procent wedstrijdfit en bood de Limburger het tweede doelpunt aan. Eerder hadden ook De Ketelaere en Okereke nog kansen gehad.

“Als je inkomt wil je scoren of assists geven. Ik ben blij dat ik beslissend was”, zei Siebe Schrijvers. “We zijn klaar voor de bekerfinale, maar dat weten we al langer. Vanaf dag één zijn we goed aan het trainen. Het niveau was meteen aanwezig en dat hebben we ook laten zien.”

Kapitein Ruud Vormer kreeg de Goedendag uitgereikt uit handen van voorzitter Bart Verhaeghe.

Doelpunten : 11’ Rits 1-0 ; 79’ Schrijvers (Dennis) 2-0Club Brugge: Mignolet; Kossounou, Mechele, Ricca (61’ Balanta); Okereke (74’ Dennis), Rits, Vormer, Vanaken, Sobol; De Ketelaere (74’ Schrijvers), Badji (61’ Krmencik)Lille: Maignan; Celik, Fonte, Djalo, Mandava; André, Soumaré, Lihadji, Araujo, Bradaric (44’ Capita), SimbakoliLille na 60’: Maignan; De Ceita, Wackers, Innocenti, Droehnle; Camara, Niasse, Ascone, Capita; Mpembele, Diedhiou