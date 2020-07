Romelu Lukaku blijft maar scoren: Rode Duivel maakt opnieuw twee fraaie doelpunten voor Inter

Romelu Lukaku heeft het weer gedaan: de topscorer van de Rode Duivels maakte zaterdagavond tegen Genoa zijn 22ste en 23ste doelpunt van het seizoen in de Serie A. Bij het eerste doelpunt zette hij een van de Genoa-verdedigers heerlijk in de wind, in de absolute slotfase zorgde hij met wat overstapjes nog voor de 0-3 eindstand. Tussendoor had ook Alexis Sanchez zijn goaltje meegepikt.

Inter had vooraf nog een minuscuul kansje op de titel: met nog 3 wedstrijden te spelen telde het 7 punten achterstand op leider Juventus. Winnen was dus de enige optie, zeker met het oog op de strijd om plek twee.

Bij Genoa, dat op de zeventiende plek staat en dus net boven de degradatiestreep kampeert, kwam Inter in de beginfase helemaal niet in de problemen. De Milanezen zetten druk en werden daarvoor beloond na iets meer dan een halfuur. Was getekend: Romelu Lukaku, die zijn mannetje simpel verschalkte en er 0-1 van maakte, meteen ook de ruststand.

Romelu Lukaku scoort. Video: Eleven Sports

In de tweede helft kwam Genoa gaandeweg beter in de wedstrijd. Een gelijkmaker behoorde meermaals tot de mogelijkheden, maar in de slotfase viel het doelpunt aan de overzijde. Invaller Alexis Sanchez werkte de perfecte voorzet van Victor Moses binnen: 0-2.

Sanchez maakt de 0-2. Video: Eleven Sports

Romelu Lukaku maakte het in de extra tijd helemaal af na een heerlijke counter, waarbij hij met wat overstapjes opnieuw de defensie van Genoa verschalkte: 0-3 was de eindstand.

Lukaku scoort een tweede keer: 0-3. Video: Eleven Sports

Inter telt na de overwinning 76 punten, 4 minder dan Juventus. Datzelfde Juventus is zondag kampioen als het thuis wint van Sampdoria. In de strijd om plek twee doet Inter een heel goede zaak: het zal speeldag 36 afsluiten op die tweede plek. Atalanta telt één punt minder, Lazio heeft vier punten minder en speelt zondag nog tegen Verona.