Jongere die mondmasker niet draagt hardhandig aangepakt door agent: “Niet de bedoeling om zo op te treden”

Roeselare - In Roeselare heeft zich zaterdagnamiddag een ernstig incident voorgedaan op de Traxsite. Een jongere, die geen mondmasker droeg, en een politieagent geraakten er serieus in conflict. Enkele andere jongeren filmden hoe de agent de jongere een vuistslag gaf en tegen de grond werkte.

Zaterdagmiddag liep het compleet uit de hand op de Traxsite in Roeselare. Nabij het skatepark op de jongerensite voerden de stadswachten een controle uit op het naleven van de huidige coronomaatregelen. Een van de aanwezige jongeren bleek er geen mondmasker te dragen en had ook niet de intentie om er één aan te doen.

De politie werd er bijgeroepen, waarna er een discussie ontstond tussen een agent en de desbetreffende jongere. Tijdens die discussie, waarbij de agent onder andere naar het identiteitsbewijs van de jongere vroeg en de jongere de agent een nazi noemde, reageerde de agent en gaf de jongere een serieuze klap. Een collega-agent kwam ter plaatse en de jongeman werd ingerekend. Enkele jongeren filmden het ganse gebeuren en zetten het op sociale media.

“Het parket is ingelicht en we hebben een proces-verbaal opgesteld. Zondag zullen we kijken welke maatregelen we zullen nemen naar onze medewerker toe. We hebben de beelden die vanop de Traxsite gemaakt werden in beslag genomen”, aldus Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone Riho. Hij betreurt het voorval. “Het was onze intentie om dit weekend bijvoorbeeld te controleren naar het naleven van de nieuwste coronamaatregelen binnen de horeca. Het is echter niet de bedoeling om op een dergelijke manier op te treden.”