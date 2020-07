Vierde coronageval bij Lille, na Club Brugge oefent normaal ook nog Anderlecht tegen Franse club

Na Renato Sanches, Jonathan Bamba en Jonathan Ikoné heeft bij Lille ook de 19-jarige aanvaller Fadiga Ouattara positief getest op het coronavirus. Dat heeft Lille-coach Christophe Galtier zaterdag verklaard na de Brugse Metten, die Lille met 2-0 verloor van Club Brugge. Normaal oefent ook Anderlecht nog tegen de club uit Rijsel.

“Hij heeft donderdag positief getest”, zei Galtier. “Volgens het protocol wordt 48 uur voor een wedstrijd een test afgenomen. Aangezien hij positief bleek, werd hij buiten de groep gehouden. We hebben Club Brugge op de hoogte gesteld. Aangezien er slechts één positief geval was, wilden ze de wedstrijd laten doorgaan. En dat was goed. Vrijdag zijn we opnieuw getest en iedereen was negatief.”

Sanches, die nog altijd vastzit in Portugal, hoopt snel terug te keren naar Frankrijk. “Hij wacht op het resultaat van een tweede test. Als die negatief is, kan hij terugkeren”, aldus Galtier. Bamba en Ikoné zouden volgende week opnieuw kunnen aansluiten bij de groepstrainingen.

Normaal oefent Lille opn zaterdag 1 augustus nog tegen Anderlecht, afwachten of die oefenwedstrijd nog doorgaat.