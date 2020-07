Fervente tegenstanders van het mondmasker komen voor de eerste keer samen... met een mondmasker op

Aalter -

De grootste tegenstanders van de coronamaatregelen en de mondmaskerplicht kwamen zaterdagmiddag bijeen in Aalter. Allemaal hebben ze hun eigen reden om de protestbeweging mee op te richten. Omdat de economie volgens hen onnodig hard getroffen wordt, omdat ze niet in virussen geloven, of omdat ze geen vaccin geïnjecteerd willen. Maar protest of niet: ze móéten allemaal een mondmasker op.