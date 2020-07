Robot leert Femke (10) stappen voor 1.000 euro per maand, overheid betaalt niets terug: “Ze moet dit jaren doen, dat geld hebben we niet”

Aalst -

Zelfstandig praten en eten lukt nog niet, maar dankzij een robot leert Femke Callebaut (10) uit Aalst, die lijdt aan een zware vorm van epilepsie, eindelijk rechtop lopen. Een droom, zeggen de ouders. Maar wel een peperdure, want ze moeten er elke maand 1.000 voor ophoesten. En daar komen alle andere medische kosten ook nog eens bij. Dus is het gezin een inzamelactie gestart. “Ik voel me er niet goed bij, maar ik moet onder ogen zien dat we zelf het geld niet hebben.”