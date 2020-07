Relegation Battle in de Premier League: Aston Villa, Watford of kan Bournemouth toch nog de meubelen redden?

Norwich City zien we volgend jaar al zeker niet terug in de Premier League. Ze krijgen het gezelschap in de Engelse tweede klasse van Aston Villa, Watford of Bournemouth. De drie staartploegen spelen met het mes op de keel op de slotspeeldag.

Aston Villa lijkt over de beste papieren te beschikken. Het zelfvertrouwen van de Villans is torenhoog na de verrassende thuiszege tegen Arsenal. Bij een nieuwe zege tegen West Ham zijn ze altijd gered. “Die onverwachte drie punten gaven ons een stevige boost, dat staat vast”, gaf coach Dean Smith te kennen. “Nu hebben we alles nog in eigen handen: het ideale scenario om de slotspeeldag aan te vatten.”

Aston Villa troeft Watford voorlopig af voor de zeventiende plek op basis van hun doelsaldo. Beide ploegen hebben 34 punten, maar de ploeg van Christian Kabasele staat één doelpuntje in het krijt. Watford moet zo beter doen dan Aston Villa of hopen dat Villa met twee doelpunten meer verliest dan hen.

Bournemouth heeft nog een waterkansje

Bournemouth hinkt dan iets verder achterop. Door hun voorlaatste plek in de stand met 31 punten moeten ze simpelweg winnen tijdens de lastige verplaatsing naar Everton, dat maandag nog seizoensrevelatie Sheffield United klopte in eigen huis. Enkel bij nederlagen van zowel Aston Villa en Watford kunnen The Cherries nog aanspraak maken op een verlengd verblijf in de grootste competitie ter wereld.

Rode lantaarn Norwich City kende zijn lot al ruim twee weken geleden. De kampioen van vorig seizoen uit de Championship mag het volgend jaar opnieuw proberen na een 0-4 nederlaag tegen West Ham United op speeldag 35. Michail Antonio bezegelde toen het lot van de Canaries. De Britse spits maakte toen alle vier de doelpunten bij de bezoekers.

Na de stunt tegen Arsenal heeft Aston Villa de beste papieren in de degradatiestrijd. Foto: AP

De wedstrijden voor degradatie op een rij:West Ham United – Aston Villa Arsenal – WatfordEverton - Bournemouth